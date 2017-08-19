⁠⁠⁠⁠⁠" البلديات " تنتهي من تشغيل وصيانة 58 نفقا في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطة تفصيلية لتشغيل وصيانة المرافق البلدية في العاصمة المقدسة والمشاعر لتهيئة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وأنهت الوزارة تشغيل وصيانة (58) نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للسيارات والمشاة ضمن برنامج الأعمال الكهربائية والميكانيكية لهذه الأنفاق والتي تضمنت تجهيز (39) وحدة تحكم في تشغيلها، و(66935) وحدة إنارة ، وعدد (599) مروحة تهوية و(42) مولد كهربائي احتياطي بمحطات هذه الأنفاق، و(40) مضخة مياه بنظام إطفاء الحريق، إضافة إلى (991) جهاز إحساس بكل من غاز أول أكسيد الكربون بأنفاق السيارات، ودرجة الحرارة والرطوبة بأنفاق المشاة، ومدى الرؤية وسرعة تدفق الهواء داخل الانفاق، وتدفق مياه نظام إطفاء الحريق.

وجرى ضمن جهود الوزارة تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير بمكة المكرمة، من خلال تأمين (68) مروحة مختلفة الأنواع والأحجام، و(950) كشاف صوديوم و(2123) كشاف فلورسنت و(8) سلالم متحركة و(27) كاميرا متحركة وثابتة و(160) نظام إطفاء حريق بثاني أكسيد الكربون.

وتضمنت أعمال الطرق صيانة الحفر والتشققات والقطوعات العرضية والطولية، والمعوقات الأسفلتية، حيث تم تخصيص (4) فرق لشمال وغرب وجنوب وشرق مكة لمعالجة الهبوطات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة في مجالات إنشاء الطرق وما يتبعها من أعمال الأرصفة.

قامت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمكة المكرمة، وشملت (110.000) وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات مركبة على عدد (85.000) برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تغذى من (1345) لوحة توزيع.

وشغلت الوزارة وصينت شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة وتشمل (2420) برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات مركبة على عدد (3500) عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام تغذى من (500) لوحة توزيع.