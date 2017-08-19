" البابطين " يقدم مشروعا حول " ثقافة السلام " بالأمم المتحدة 17 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يلقي الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم ” البابطين ” مشروعًا حول ” ثقافة السلام من أجل أجيال المستقبل ” ، والكشف عن تفاصيل المشروع خلال إلقاء الكلمة.

رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، كان تلقى دعوة لإلقاء كلمتين، إحداهما أمام الجمعية العامة للأم المتحدة، والثانية في المعهد الدولي للسلام في نيويورك.

الدعوة جاءت من رئيس المعهد تيري رود لارسن لحضور الفعالية التي ستعقد في المعهد بالاشتراك مع مؤسسة ” البابطين ” الثقافية تحت عنوان ” تطوير ثقافة السلام ” ، على هامش منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى حول ثقافة السلام.

ويعد ” البابطين ” أول شخصية عربية تلقي الكلمة الرئيسة في مثل هذه المناسبة، ومن المقرر أن يتجه بعدها إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته وتقديم مشروعه حول السلام.

ويلقي بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة الافتتاح، وسيحضر الندوة ممثلون رفيعو المستوى للدول الأعضاء والسفراء في الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الأمانة العامة، وممثلون عن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

الفعالية تسعى إلى تقديم إسهامات للمنتدى رفيع المستوى من خلال الاستفادة من الإعلان عن برنامج عمل بشأن ثقافة السلام، كما تعمل على استكشاف الروابط بين الثقافة والسلام والأمن والتنمية.