ميكانيكي يغتصب حبيبته ويصورها عارية انتقامًا من خطبتها لآخر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

في حي دار السلام الشعبي بمحافظة القاهرة، دفعت الغيرة شابًا إلى الانتقام من حبيبته بعدما عرف بأمر خطبتها من آخر بـ ” هتك عرضها ” بمساعدة أحد أصدقائه.

قبل 3 سنوات نشأت علاقة عاطفية بين الشاب ” جمال. م ” ويعمل ميكانيكيًا وبين ” آلاء. م ” ، ونجح في ” قراءة الفاتحة ” (إعلان علاقة رسمية بين العائلتين قبل إتمام الزواج).

وخلال تلك السنوات، اكتشتفت ” آلاء ” أنَّه خائن ويتلقى رسائل غرامية عبر هاتفه المحمول الذي فتشته من فتيات عدة.

وهنا قررت الفتاة مواجهة ” جمال ” بما اكتشفته من خيانته، ليصدمها بردة فعله أنَّها يحب النساء ولن يتغير، ما دفعها لكشف حقيقته أمام أهلها، واتخاذ قرار بالانفصال عنه ليفاجئها مرة أخرى بالتعدي عليها بالضرب.

استشاط ” جمال ” غضبًا من حبيبته التي قررت الانفصال عنه، فاتفق مع صديقه على استدراج خطيبته إلى محل عمله، وأرسل صديقه إلى خطيبته برغبته في الرجوع إلى ” آلاء ” ، وأنَّه حبيبها مريض.

ومع سؤال ” آلاء ” عن مرض ” جمال ” فاجئها صديقه بضربها وطلب منها خلع ملابسها، لتصوريها عارية لكي يرسل صورها لكل عريس سوف يتقدم لخطبتها.

وقررت محكمة مصرية في جنوب القاهرة، تجديد حبس ” جمال ” وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الفتاة ” آلاء ” ، بعدما أبغلت والدتها قسم شرطة دار السلام باستدراج ابنتها من قبل شخصين إلى الورشة التي يعمل بها المتهم الأول تحت تهديد سلاح أبيض وأجبروها على خلع ملابسها، وهتك عرضها واغتصابها، وأدلت بأوصاف المتهمين.

وتوصلت تحريات المباحث إلى ” جمال. م ” (23 سنة- ميكانيكي)، و ” عمر. أ ” عاطل، وقال الأخير إنَّ هناك علاقة عاطفية بين الفتاة والمتهم الأول، ولأنها قررت تركه عزم على اغتصابها.