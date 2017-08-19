بالصور .. بلدية أحد المسارحة تطلق حملتها لنظافة المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شكى أهالي محافظة أحد المسارحة، من وجود مخلفات مجهولة المصدر، في بعض الأحياء في المحافظة، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين، فضلاً عن التلوث البيئي.

وقال رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المكلف، محمد عطية فقيهي، أن البلدية باشرت على الفور إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر، من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسة والفرعية وتم نظافتها بالكامل.

وأضاف ” فقيهي ” أن الحملة ستستمر حتى تكمل هدفها، وتشمل العديد من المهام المتمثلة في كنس الشوارع ،مسح الأراضي الفضاء، إزالة المخلفات الصلبة ،استبدال الحاويات وتطهيرها ورشها بالمبيدات الحشرية مشيراً إلى أن البلدية تنفذ أيضاً حملة على سوق الأغنام والماشية بالمحافظة .