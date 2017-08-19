بالصور.. " بالينو 2017 " بصمة سوزوكي الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفوقت سوزوكي على مدار تاريخها في السيارات الاقتصادية الصغيرة، وحتى السيارات الرياضية الشبابية الصغيرة، وهو ما جعلها تستغل هذه الخبرة والنجاح في نسج بصمة جديدة وسط هذه الفئة، لتقدم بالينو، كبصمتها الاقتصادية الجديدة.

التصميم الخارجي

تعتمد سوزوكي بالينو الجديدة على تصميم يمزج بين البساطة والعصرية والخطوط الجذابة.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية التي تحمل شعار سوزوكي بحجم كبير في المنتصف، إضافة إلى شبكة التهوية الأنيقة والتي تمتد إلى المصابيح الأمامية بإطار من الكروم الفضي اللامع، والذي يمتد إلى داخل المصابيح ليعزز من فخامة وعصرية السيارة، إضافة إلى الأضواء النهارية العاملة بالـ LED.

كذلك تأتي الخطوط البارزة على غطاء المحرك، وعلى المصد الأمامي كبير الحجم، لتعزز باليو من شخصيتها الهجومية الواضحة، إضافة إلى شبكة التهوية السفلية بكيرة الحجم.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية ذات التصميم الأنيق، والأبواب بتصميمها العصري وخطوط القوة البارزة عليها، وكذلك المرايا الجانبين المثبتة على الأبواب بتصميم رياضي واضح يجعل من بالينو أقرب للسيارات الرياضية من الاقتصادية.

في الخلف، يأتي الجناح العلوي الذي يعزز من ارتكازية السيارة، إضافة إلى المصابيح الخلفية بتصميمها الأنيق، وباب التحميل الصغير الذي يحمل شعار سوزوكي في المنتصف، والمصد المرتفع الذي يوحي بكبر حجم السيارة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تعتمد سوزوكي بالينو على خطوط عصرية واضحة لتجعل المقصورة تبدو أكثر فخامة ورقي مما هي عليه، بداية من عجلة القيادة ثلاثية الأذرع التي تحمل شعار سوزوكي بشكل واضح في المنتصف، وحتى العدادات ذات اللمسات الزرقاء التي تشبه الكثير من السيارات الأوروبية.

الكونسول الوسطي كذلك يأتي بتصميم بسيط وجذاب، وبخاصة في المنتصف مع المفتاح الدائري الذي يضم معلومات مكيف الهواء، والأزرار التي تمتد على جانبيه، وكذلك شاشة النظام المعلوماتي البسيط للسيارة.

المحرك والأداء

تعتمد سوزوكي بالينو على محرك يحافظ على الأداء الاقتصادي ويمنحها التفوق الذي ترغبه في هذه الفئة.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 91 حصان وعزم 130 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية، وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 11.6 ثانية، ولسرعة قصوى 170 كم/س، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 5.4 لتر لكل 100 كم.