فتاة مغربية تطلب عريس - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 19
أغسطس
ما ينلامو ربعنا لا خقو شي خقق بقوة
والله مدري وشتقول مافهمت غير كلمتين اوثلاث كلمات .
بس لا تحاتين الخرفان🐑 كثير وراح يجونك بعد مايشوفون ذا الفيديو.
جهزي لهم النفيعه تراهم جيعانين .🍀🌿🍃☘.😅😁🤣😂😄.
هههههههههههههههههههههههه
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 30 دقيقة
ما ينلامو ربعنا لا خقو شي خقق بقوة
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2351 ] نشر منذ 9 دقائق
والله مدري وشتقول مافهمت غير كلمتين اوثلاث كلمات .
بس لا تحاتين الخرفان🐑 كثير وراح يجونك بعد مايشوفون ذا الفيديو.
جهزي لهم النفيعه تراهم جيعانين .🍀🌿🍃☘.😅😁🤣😂😄.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16606 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههههههههههههههههههه