أشياء إحذر طلبها من زوجتك تؤدي إلى الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت استشارية العلاقات الأسرية، جيهان العلي ، أنه هناك بعض العبارات التي يسمعها الأزواج الجدد ومنها ” بعد الزواج تصبحان روحًا واحدة بجسدين ” ، ” يجب ألا تتركي لنفسك مساحة خاصة بك ” ، ” يحق لك كل شيء؛ فهي ملك لك، ويمكنك طلب أي شيء تريده منها؛ حتى لو كان ذلك يلغي شخصيتها ” ، لكنهم لا يعلمون أن العمل بها قد يؤدي إلى الطلاق .

وأضافت العلي: ” هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تكون خاصة جدًا بالزوجة، وألا يفكر زوجها بطلبها منها؛ واعطاءها الحرية لتستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ومنها:

– لا تطلب من زوجتك تغيير شكلها بشكل مبالغ فيه، أو إجراء عمليات تجميل؛ فهذا الأمر يهز ثقتها بنفسها.

– لا تفرض سيطرتك المبالغ بها، بحجة الغيرة الزائدة، ولا تمنع زوجتك من التواصل مع أحد أقاربها أو الأصدقاء؛ فهذه علاقاتها الخاصة التي يجب عليك احترامها.

– لا تتجاهل مشاعرها الرقيقة؛ فهي كائن لطيف لا ينسى بسهولة، وقد تمر بمشاكل سببت لها الألم؛ فلا تطالبها بنسيان الأمر دفعة واحدة لتكمل حياتها، هي بحاجة لبعض الوقت، وعليك احترام تلك المشاعر.

– هناك نساء لا يقبلن بأن يعشن روتينًا قاتلاً بين مهام البيت ورعاية الأطفال، ويملن للمغامرة، ولديهن عشق كبير للتجربة؛ فإذا كانت زوجتك من هذا النوع، لا تطلب منها التوقف عن ذلك؛ فهي تجد سعادتها في مغامراتها تلك.

– لا تنسَ أن لكليكما خصوصية، على الآخر احترامها؛ فلا تحاول طلب كلمة السر الخاصة بزوجتك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فهذا أمر خاص، عليك احترامه.