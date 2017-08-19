⁠⁠⁠⁠⁠العراق يتحرر.. المملكة تحاصر إيران في بغداد بـ " قوة الشباب " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال موقع ” المونيتور ” الأمريكي، إن المملكة تستطيع تحرير العراق من قبضة إيران على المستوى السياسي والدبلوماسي، وأضافت أن بغداد في طريقها للحصول على استقلالها السياسي بعيدًا عن النفوذ الإيراني، مشيرًا إلى أن العراق بات يواجه واقعا جديدا.

وأوضح الموقع الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن زيارات رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لكل من المملكة والإمارات على مدار الأسبوع الماضي، فتحت الباب على مصراعيه أمام تقدم بلاده، وخاصة الفئات الشيعية نحو الاستقلال عن التبعية لإيران، مؤكدة أن الصدر تم استقباله بصفته زعيما عراقيا على المستوى الديني والسياسي.

وأشار الموقع إلى تطور العلاقات بين المملكة والعراق على النحو الذي ينهي أي تدخل لإيران في البلاد، حيث تبعت الزيارة إجراءات من المملكة متعددة تجاه العراق، منها الإعلان عن فتح قنصلية للرياض في مدينة النجف حيث يقيم الصدر، في ظل عدم رفض المرجع الشيعي الأبرز في العراق وهو السيد علي السيستاني، الأمر الذي يعني أنّه موافق على مثل هذا الانفتاح. كما أنه دعا إليه سابقًا في مناسبات عدة.

ولفت ” المونيتور” إلى محاولات إيران لإعادة الأوضاع إلى صورتها التي تصب في مصلحتها مع العراق، حيث واجهت زيارة الصدر للمملكة والإمارات انتقادات لاذعة من قبل إيران، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام في طهران خيانة لبلادها، لاسيما وأن المملكة باتت تتمتع بعلاقات أقوى مع بغداد خلال الفترة الماضية.

وعن الصدام بين العراق وإيران، ذكر الموقع أن هناك وتيرة متصاعدة للخلافات بين البلدين، حيث اتهمها رئيس الحكومية حيدر العبادي بخرق القانون وعدم الخضوع إلى سلطة الدولة العراقيّة، كما أن الجهات المرتبطة بإيران تمتلك سمعة سيئة من حيث التورط في ملفات الفساد بالبلاد وضياع المصالح الوطنية العامة، خصوصًا بسبب ما حدث في الدورة الثانية لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، والذي لديه علاقات طيبة جداً مع النظام الإيراني والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية.