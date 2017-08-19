بالصور.. ياسر القحطاني ينقل بطولات أبناء المملكة لضيوف حكايا مسك2 - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال مهاجم المنتخب الوطني ونادي الهلال الكابتن ياسرالقحطاني وقفت تحت العلم السعودي في عدة محافل عالمية ومحلية، لكن في الحد الجنوبي كانت التجربة مختلفة، ورأيت المعنى الحقيقي للوطنية، موضحاً أن معنويات جنودنا المرابطين عالية وإيجابية.

وجاء ذلك أثناء تواجده على مسرح حكايا المرابطين بمهرجان حكايا مسك 2 الذي تنظمه مسك الخيرية بدعم من الأمير محمد بن سلمان في مركز الرياض الدولي .

وأضاف أن المرابطين على الحد الجنوبي نالوا أعلى مرتبة من مراتب الشرف وهم يبذلون الغالي والنفيس لحفظ أمن المملكة واستقرارها.

وتابع علينا جميعاً أن نكون الدرع الأول لكل من يحاول أن يُسيء للمملكة أو للقيادة أو لكل من يحاول المساس بأمنها وحكومتها.

والمهرجان يقدم فعاليات شبابية مثيرة ومتنوعة في الكتابة والإنتاج والرسم والأنيميشن ويشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع.