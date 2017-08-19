صور خادم الحرمين الشريفين تزين شوارع ومجلات روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

صور خادم الحرمين الشريفين تزين شوارع ومجلات روسيا
زينت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شوارع العاصمة الروسية موسكو، قبيل الزيارة التاريخية المرتقبة التي سيجريها الملك سلمان إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام.
وتصدرت صورة خادم الحرمين غلاف مجلة ” المشهد الروسي ” ، في عددها التاسع، إلى جانب ملف ضخم حول المملكة، شمل جوانب عدة من حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية.
المجلة الروسية أشارت كذلك إلى طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، كما سلّطت الضوءَ على زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى روسيا خلال الفترة الأخيرة ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين.
وتطرقت المجلة إلى العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمملكة، بما فيها اتفاقيات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.
وكان سفير المملكة لدى روسيا عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، قال في وقت سابق إنَّ هناك تحضيرات كبيرة للزيارة التاريخية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في وقت لاحق، خصوصًا أنَّها الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين وستكون زيارة تاريخية لتأسيس علاقات إستراتيجية مع روسيا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32435 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي اكيد انها تزين المكان وتزيده تشريف ، صور ملكنا ,,,
,,, والسبب : ( كن مع الله ، يكون الله معك ) , وحكامنا أعزهم الله وابقاهم ، دائماً وأبداً مع الله وتحت أوامر الله وخدمة دينه القويم السليم .. ( إن الله ناصر من ينصره ) ,,
,, حفظ الله ملكنا الغالي ، خادم الحرمين الشريفين في الحل والترحال .. آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا مازينت صور خادم الحرمين مجلتكم
وش يزينها اجل
حفظ الله والدنا بو فهد في كل ارض وتحت كل سماء ورد كيد الحاقدين في نحورهم