صور خادم الحرمين الشريفين تزين شوارع ومجلات روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زينت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شوارع العاصمة الروسية موسكو، قبيل الزيارة التاريخية المرتقبة التي سيجريها الملك سلمان إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وتصدرت صورة خادم الحرمين غلاف مجلة ” المشهد الروسي ” ، في عددها التاسع، إلى جانب ملف ضخم حول المملكة، شمل جوانب عدة من حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية.

المجلة الروسية أشارت كذلك إلى طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، كما سلّطت الضوءَ على زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى روسيا خلال الفترة الأخيرة ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتطرقت المجلة إلى العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمملكة، بما فيها اتفاقيات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

وكان سفير المملكة لدى روسيا عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، قال في وقت سابق إنَّ هناك تحضيرات كبيرة للزيارة التاريخية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في وقت لاحق، خصوصًا أنَّها الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين وستكون زيارة تاريخية لتأسيس علاقات إستراتيجية مع روسيا.