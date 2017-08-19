" بوبا للتأمين " تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” بوبا العربية ” للتأمين الصحي، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة تحت مسمى “مدير العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية” للعمل في فروع الشركة بمحافظة جدة، وذلك عبر موقع على الإنترنت.

وقالت الشركة إنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة ” البكالوريوس ” في تخصصات: ” العلاقات العامة، والاتصالات، أو التسويق ” ، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2017؛ حتى 15 أكتوبر 2017.

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