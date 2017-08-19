بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال
أثارت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للفنان السوري جمال الظاهر مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي الرمال عليه ، جدلاً واسعاً بين المتابعين على الأنترنت .
وفي وقت سابق تبيّن أن الصور عبارة عن مشاهد من كواليس فيلم ” عين الذيب ” لمخرج المعارك جمال الظاهر ورئيس فريق ” المجازفين السوريين ” مع ابنه سيف.
وساهم الظاهر في العديد من الاعمال السورية والعربية والعالمية مع فريقه، ومن ابرزها مسلسل ” خاتون ” في جزئيه الاول والثاني.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32435 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش تمثلون الله يلطف باالحال ,,
,, الواقع يكفي .. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, هذي عمايل بشار النعجه واتباع المجوس والروس الخنازير ,, ( يكرم القارئ ) ,,