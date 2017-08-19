 بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال

بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال

بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال
نورة الشهري(صدى):

أثارت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للفنان السوري جمال الظاهر مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي الرمال عليه ، جدلاً واسعاً بين المتابعين على الأنترنت .

وفي وقت سابق تبيّن أن الصور عبارة عن مشاهد من كواليس فيلم ” عين الذيب ” لمخرج المعارك جمال الظاهر ورئيس فريق ” المجازفين السوريين ” مع ابنه سيف.

وساهم الظاهر في العديد من الاعمال السورية والعربية والعالمية مع فريقه، ومن ابرزها مسلسل ” خاتون ” في جزئيه الاول والثاني.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32435 ] نشر منذ 2 ساعتين

ويش تمثلون الله يلطف باالحال ,,

,, الواقع يكفي .. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, هذي عمايل بشار النعجه واتباع المجوس والروس الخنازير ,, ( يكرم القارئ ) ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *