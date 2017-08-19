بالصور.. مُمثل سوري مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي عليه الرمال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للفنان السوري جمال الظاهر مٌلطخ بالدماء وطفل يرمي الرمال عليه ، جدلاً واسعاً بين المتابعين على الأنترنت .

وفي وقت سابق تبيّن أن الصور عبارة عن مشاهد من كواليس فيلم ” عين الذيب ” لمخرج المعارك جمال الظاهر ورئيس فريق ” المجازفين السوريين ” مع ابنه سيف.

وساهم الظاهر في العديد من الاعمال السورية والعربية والعالمية مع فريقه، ومن ابرزها مسلسل ” خاتون ” في جزئيه الاول والثاني.