شركة نسما تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مدير المشروع ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2017م؛ ومستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر القادم .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، على الرابط التالي: من هنا .