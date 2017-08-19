10 دقائق تمارين في الصباح للتخلص من السيلوليت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خلافاً لما يعتقد الجميع، تظهر مشكلة السيلوليت عند النساء النحيفات كما تظهر عند صاحبات الوزن الزائد، فهذه المشكلة الجلدية ليست مرتبطة بالوزن أو الحجم، بل بمعايير أخرى أبرزها العوامل الوراثية، ونوع البشرة، وسوء التغذية والى ما هنالك.

وفي حين تقوم بعض المشروبات الطبيعية على إزالة السيلوليت، وتختصّ بعد العيادات الطبية في معالجة السيلوليت بالليزر، تبقى الرياضة الحل الافضل والاكثر فعالية لهذه المشكلة.

وفي ما يلي التمارين الرياضية المحاربة للسيلوليت والتي يجب ممارستها في الفترة الصباحية للاستفادة من فعاليتها أكثر.

تمرين القرفصاء الواسعة:

طبقي هذه التمارين لـ10 دقائق في الصباح وودعي السيلوليت نهائياً!

-قفي بشكل مستقيم وابعدي ساقيك عن بعضهما البعض ليصحبحوا على خطٍ موازٍ لاكتافك

-عدّلي وضعية قدميك ووجهيها نحو الخارج

-احني قدميك وابدئي تمرين القرفصاء بشكل عادي لمدة 3 دقائق.

قرفصاء القدم الواحدة:

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طبقي هذه التمارين ل 10 دقائق في الصباح وودعي السيلوليت نهائياً!

خلافاً لما يعتقد الجميع، تظهر مشكلة السيلوليت عند النساء النحيفات كما تظهر عند صاحبات الوزن الزائد، فهذه المشكلة الجلدية ليست مرتبطة بالوزن أو الحجم، بل بمعايير أخرى أبرزها العوامل الوراثية، ونوع البشرة، وسوء التغذية والى ما هنالك.

وفي حين تقوم بعض المشوربات الطبيعية على إزالة السيلوليت، وتختصّ بعد العيادات الطبية في معالجة السيلوليت بالليزر، تبقى الرياضة الحل الافضل والاكثر فعالية لهذه المشكلة.

وفي ما يلي تقدّم لك ياسمينة التمارين الرياضية المحاربة للسيلوليت والتي يجب ممارستها في الفترة الصباحية للاستفادة من فعاليتها أكثر.

تمرين القرفصاء الواسعة:

قفي بشكل مستقيم وابعدي ساقيك عن بعضهما البعض ليصحبحوا على خطٍ موازٍ لاكتافك

عدّلي وضعية قدميك ووجهيها نحو الخارج

احني قدميك وابدئي تمرين القرفصاء بشكل عادي لمدة 3 دقائق.

قرفصاء القدم الواحدة:

-مدي قدمك الى الامام وطبقي تمرين القرفصاء على قدم واحدة

-بعد دقيقة من التمرين، كرري الحركة نفسها لكن مع القدم الاخرى لمدة 3 دقائق.

تمديد القدم في الهواء

-استلقي على الارض على ظهرك، احني ركبتيك ومدي قدم واحدة الى الاعلى واتركيها ثابتة في الهواء

-ضعي يديك على الارض ثم ابدئي بالدفع الى الاعلى وارفعي جسمك باتجاه القدم المرفوعة

-كرري التمرين مع القدم الاخرى ليكون اجمالي توقيت هذه الحركة: 4 دقائق!