" نظام المحاكاة " لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

جهز مركز التميز البحثي في النقل وإدارة الحشود بجامعة أم القرى دراسة لاستخدام تقنية ” المحاكاة ” في تنظيم حركة الجموع الغزيرةبالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك بهدف تأمين سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير الوقت والجهد.

وقال مدير المركز الدكتور ” عماد فلمبان ” أن استخدام أنظمة المحاكاة تساعد على تحديد الكثافة البشرية بالموقع كماسيتم ربط كاميرات المسجد الحرام ببرامج حسابية لرصد أعداد الطائفين وأعداد الحجاج والزائرين الموجودة فعلياً داخل المسجد الحرام .