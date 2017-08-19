 " نظام المحاكاة " لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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” نظام المحاكاة ” لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر

” نظام المحاكاة ” لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر
عادل الحربي(صدى):

جهز مركز التميز البحثي في النقل وإدارة الحشود بجامعة أم القرى دراسة لاستخدام تقنية ” المحاكاة ” في تنظيم حركة الجموع الغزيرةبالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك بهدف تأمين سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير الوقت والجهد.

وقال مدير المركز الدكتور ” عماد فلمبان ” أن استخدام أنظمة المحاكاة تساعد على تحديد الكثافة البشرية بالموقع كماسيتم ربط كاميرات المسجد الحرام ببرامج حسابية لرصد أعداد الطائفين وأعداد الحجاج والزائرين الموجودة فعلياً داخل المسجد الحرام .

 


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