" نظام المحاكاة " لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

” نظام المحاكاة ” لتنظيم حركة الحج والحجاج بالمشاعر
جهز مركز التميز البحثي في النقل وإدارة الحشود بجامعة أم القرى دراسة لاستخدام تقنية ” المحاكاة ” في تنظيم حركة الجموع الغزيرةبالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وجاء ذلك بهدف تأمين سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير الوقت والجهد.
وقال مدير المركز الدكتور ” عماد فلمبان ” أن استخدام أنظمة المحاكاة تساعد على تحديد الكثافة البشرية بالموقع كماسيتم ربط كاميرات المسجد الحرام ببرامج حسابية لرصد أعداد الطائفين وأعداد الحجاج والزائرين الموجودة فعلياً داخل المسجد الحرام .
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