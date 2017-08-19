السيتي ينافس على ضم ديمبلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تخطط أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بصورة غير مباشرة، لزيادة تعقيد صفقة ضم برشلونة الإسباني لعثمان ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “ تليجراف ” البريطانية الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وضع الفرنسي عثمان ديمبلي، ضمن الأسماء المقترحة للقدوم لقلعة الاتحاد، خلال الصيف الجاري.

وأضافت :“ جوارديولا يسعى للتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي، وقدّم له عرضًا بقيمة 60 مليون إسترليني، إلا أنّ الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للجانرز، لن يسمح برحيل نجمه لمنافس مباشر ”.

وأشارت إلى أنّ جوارديولا وضع ديمبلي ضمن البدائل مقترحة حال فشلت المفاوضات نهائيًا مع أرسنال بشأن سانشيز، مستغلًا أزمة اللاعب الأخيرة مع أسود الفيستيفال.