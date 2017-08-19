مستشفى الملك فيصل تعلن عن 42 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، 42 وظيفة صحية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والبورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وشهادات الدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- استشاري مساعد أمراض القلب (الرياض).

2- استشاري مساعد طب الأورام (الرياض).

3- اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

4- استشاري أورام (الرياض).

5- استشاري`جراحة الصدر (الرياض).

6- مساعد ثاني طب أسنان (الرياض).

7- كاتب حمية (الرياض).

8- مساعد خدمات الطعام (وظيفتين/ الرياض).

9- سكرتير أول (وظيفتين/ الرياض).

10- سكرتير ثاني (الرياض).

11- مهندس صناعي (الرياض).

12- أخصائي مختبر (الرياض).

13- صيدلاني أول (الرياض).

14- مشغل محطة أول (الرياض).

15- سباك ثاني (الرياض).

16- طبيب مقيم (الرياض).

17- كبير المشرفين المناوبين/ قوى الحراسات (الرياض).

18- أخصائي اجتماعي مساعد (وظيفتين/ الرياض).

19- أخصائي ثاني علم التخاطب والبلع (الرياض).

20- ممرض أول (عدد 5 وظائف/ الرياض).

21- ممرض ثاني (الرياض).

22- مساعد أول سلسلة الإمدادات (وظيفتين/ الرياض).

23- منجد ثاني (الرياض).

24- كاتب جناح (وظيفتين/ الرياض).

25- استشاري مساعد أمراض الدم/ الأورام (جدة).

26- استشاري مساعد جراحة الفم والفكين (جدة).

27- استشاري مساعد طب الأطفال (وظيفتين/ جدة).

28- استشاري جراحة تجميل (جدة).

29- أخصائي مختبر (جدة).

30- أخصائي تروية قلبية (جدة).

31- ممرض أول (وظيفتين/ جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15/ 10/ 2017م.

وأشار المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” http://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers“.