كندة علوش تكشف حقيقة القبض عليها برفقة زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة السورية كندة علوش ، عن حقيقة إطلاق الشائعات التي أطلقتها بعض المواقع الإخبارية بالقبض عليها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف بتهم حيازة المخدرات .

حيث قالت ” كندة ” عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر : ” صباح الخير انا في الجونة وعمرو في القاهرة عندو شغل وراجع تاني ، وشكراً لكل صحفي محترم اتصل وتحرى الدقة اما المواقع المغرضة فبيننا وبينها القضاء ” .

وكانت انباء ذكرت ان مباحث أمن الجيزة ألقت القبض على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين بكورنيش النيل بالعجوزة، وبحوزتهما 15 قرص مخدر ترامادول وتذكرتين هيروين.

وفي نفس الوقت ردد البعض داخل كواليس الوسط الفني أن الشائعة ربما تكون متعمدة، وأن فنانة شهيرة تورطت في تسريب الشائعة لأحد الواقع المصرية لتنتشر بعد ذلك بسرعة البرق.