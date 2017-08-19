 " تمرية للحلويات " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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” تمرية للحلويات ” تعلن عن وظائف شاغرة

” تمرية للحلويات ” تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة تمرية للحلويات والمعجنات وظائف مبيعات شاغرة، بمسمى ” بائع ” ، للعمل في فروع متاجرها بمناطق المملكة، وذلك وفقاً للشرط التالية:

– دبلوم تسويق.
– خبرة في نفس المجال.
– تحمل ضغوط العمل.
– الانضباط والالتزام بالوقت.
– التفرغ الكامل للوظيفة.

وأبرزت الشركة، أن مميزات الوظائف هي:

– راتب أساسي 3000 ريال.
– بدل سكن + بدل نقل + عمولة.
– إجازة يومين بالأسبوع.

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .


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