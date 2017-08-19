" تمرية للحلويات " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة تمرية للحلويات والمعجنات وظائف مبيعات شاغرة، بمسمى ” بائع ” ، للعمل في فروع متاجرها بمناطق المملكة، وذلك وفقاً للشرط التالية:

– دبلوم تسويق.

– خبرة في نفس المجال.

– تحمل ضغوط العمل.

– الانضباط والالتزام بالوقت.

– التفرغ الكامل للوظيفة.

وأبرزت الشركة، أن مميزات الوظائف هي:

– راتب أساسي 3000 ريال.

– بدل سكن + بدل نقل + عمولة.

– إجازة يومين بالأسبوع.

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] ) .