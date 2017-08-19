تفاصيل خصخصة 10 قطاعات حكومية أبرزها " الحج والعمرة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن حكومة المملكة تعتزم إنشاء لجان إشرفية تتولى خصخصة 10 قطاعات حكومية، على أن يكون وزير المالية عضوا أساسياً في تلك اللجان إضافة إلى وزراء القطاعات التي سيتم تخصيصها.

وأوضحت المصادر أن القطاعات العشرة المستهدفة بالخصخصة هي، النقل الجوي والبحري والبري، الطاقة والثروة المعدنية، البيئة والزراعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، والعمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لـ ” الحياة ” .

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أضاف قطاعات أخرى إلى القطاعات العشرة المحددة حالياً، وإن اللجان الإشرافية ستعمل وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

وستتولى تلك اللجان مهمة تحديد أهداف تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني والاستعانة باستشاريين، وتشكيل وتكليف فرق العمل، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص الذي سيتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات.