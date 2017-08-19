 بالفيديو.. ذعر فتاة تركب قطار الموت لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. ذعر فتاة تركب قطار الموت لأول مرة

بالفيديو.. ذعر فتاة تركب قطار الموت لأول مرة
نورة الشهري(صدى):

وثقت فتاة أمريكية ، لحظة ركوبها قطار الموت داخل ملاهٍ، ويبدو أنها لم تتوقع ما سيحدث لها.

واعتقدت الفتاة أن اللعبة سهلة وبسيطة وستنتهي بسرعة، وظهرت في بداية مقطع فيديو عبر يوتيوب هادئة تماما وتنصح من حولها بعدم التوتر والاسترخاء.

لكن بمجرد وصول اللعبة لأعلى نقطة واندفاعها لأسفل تعالت صرخات الفتاة وملأت المكان، وظهرت مذعورة، ولم تتوقف عن الصياح والصراخ لأكثر من دقيقة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32425 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههه اعوذ باالله ويش هاالفم ،، اكبر من فم هيا الشعيبي .. أعقبي انت وافمك ,,

,, اللي ماهو قد ….. ليش يتلقف ,,,

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