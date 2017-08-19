بالفيديو.. مٌمثل مصري يؤيد العلاقة الحميمة قبل الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار الممثل المصري أحمد فاروق الفيشاوي ، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تصريحاته الجريئة والغريبة بالنسبة لمجتمعنا الشرقي والغربي .

حيث أعلن أحمد الفيشاوي، خلال إطلالته الأخيرة ضمن برنامج ” شباب توك ” ، أنّه ” يؤيد العلاقة الحميمة قبل الزواج لأنها صحية ” ، معتبراً أنّه “على الثنائي تجربة كل شيء معاً، قبل اختيار قرار العيش معاً للأبد “.

وأوضح أنّ “هذه الخطوة يجب أن تحمل نيّة بالإستمرار، مش واحد يجرّب وخلص يمشي.. دي حرية شخصية وللأسف في قانون يعاقب عليها “.

وعن المثلية قال: ” بنظري، ده يخالف الطبيعة البشرية، لكنّه حرية شخصية 100% “.