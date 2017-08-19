التحقيق في انتحار مواطن شنقا داخل منزله بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

انتحر مواطن أربعيني شنقا، حيث وُجد معلقاً بنافذة منزله بقرية حموان التابعة لسعيدة الصوالحة غرب منطقة عسير.

وكشفت مصادر أن زوجة المواطن المنتحر فُوجئت عند ذهابها لتقديم الطعام له بغرفته بأنه معلق بالنافذة وقد فارق الحياة، فأبلغت والدها، الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية، فحضرت للموقع بحضور ممثل للنيابة العامة، ووُجد الجثمان معلقاً بواسطة قماش كان ملفوفاً على رقبته.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المنتحر إلى مستشفى محايل العام، وأُدخل ثلاجة المستشفى إلى حينن اكتمال التحقيقات والإجراءات المتبعة، كما تم مخاطبة الطب الشرعي بعسير لمعاينة الجثة وإصدار التقرير للحالة وتحديد سبب الوفاة.

وفيما تواصل الجهات الأمنية جهود البحث والتحري للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، أفادت زوجة المنتحر أنه كان يعاني من مرض نفسي، وهو ما أقرَّ به شقيقاه مبينين أن لديه ملفاً بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة القنفذة.