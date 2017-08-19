والد منفذ هجوم برشلونة ينكر ارتكابه الجريمة - صحيفة صدى الالكترونية

برشلونة(صدى):

ذكرت صحف محلية أن والد ” موسى أوكابير ” 17عاماً منفذ هجوم برشلونة أن ” موسى وشقيقه إدريس ” لم يُبديا ما يمكن أن يدل على جنوحهما للتطرف.

وأضاف الأب إن موسى لم يسبب أذى لأحد ، كما أن موسى لم يتميز عن زملائه في المدرسة التي كان يرتادها بشيء قبل أن ” يبدأ يصلي في الآونة الأخيرة ولم يرصد أب موسى شيئا آخر يميز ابنه.

ويذكر أن أعلنت الشرطة الأسبانية أن المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم بسيارة هو موسى أوكابير وليس شقيقه إدريس اوكابير .

وأوضحت الشرطة أن موسى أوكابيرهو الذي سرق وثائق هوية شقيقه الأكبر ادريس لاستئجار سيارة ” رينو ” بيضاء اللون، واقتحم شارعاً مكتظا بالسياح، وهو ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 في عملية الدهس في برشلونة.