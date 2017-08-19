 بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته

بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته
أماني الغامدي(صدى):

تحول وجه فتاة أمريكية تٌدعى أليسيا بيتسورث، 18 عاما ، لبشرة كأنها غارقة في الشيكولاته ، بدلاً من السمار الذي كانت تأمله بسبب كريم تمسير البشرة .

حيث فشل كريم ” تان ” وهمي في صبغ بشرة أليسيا بالشكل الصحيح، فبعد أن وضعت ثلاث طبقات من كريم ” سانت موريز ” وجدت وجهها تحول بشكل مروع لأنها نامت بينما تضعه وعندما استيقظت اكتشفت الكارثة التي فعلتها.

التقطت ” أليسيا ” صورا لنفسها وشاركتها مع أصدقائها ساخرة من نفسها، وقالت إن طفلتها البالغة من العمر 17 أسبوعا صرخت في هلع عندما رأتها.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32425 ] نشر منذ 24 دقيقة

انتِ ماسمعتي بااللي يقول من جاه امره من ايده الله يزيده ؟؟

.. هه ، هذا انا قلتها لك ,,,

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 18 دقيقة

سبحان الله ناس تدور البياض وناس تدور السمار ، بس مو كلن يليق عليه البياض وكذلك السمار الملامح لها دور .

[ عدد التعليقات: 13989 ] نشر منذ 2 دقيقتين

كانت أموره وشوهت نفسها 😣

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