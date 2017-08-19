بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته
تحول وجه فتاة أمريكية تٌدعى أليسيا بيتسورث، 18 عاما ، لبشرة كأنها غارقة في الشيكولاته ، بدلاً من السمار الذي كانت تأمله بسبب كريم تمسير البشرة .
حيث فشل كريم ” تان ” وهمي في صبغ بشرة أليسيا بالشكل الصحيح، فبعد أن وضعت ثلاث طبقات من كريم ” سانت موريز ” وجدت وجهها تحول بشكل مروع لأنها نامت بينما تضعه وعندما استيقظت اكتشفت الكارثة التي فعلتها.
التقطت ” أليسيا ” صورا لنفسها وشاركتها مع أصدقائها ساخرة من نفسها، وقالت إن طفلتها البالغة من العمر 17 أسبوعا صرخت في هلع عندما رأتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32425 ] نشر منذ 24 دقيقة
انتِ ماسمعتي بااللي يقول من جاه امره من ايده الله يزيده ؟؟
.. هه ، هذا انا قلتها لك ,,,
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبحان الله ناس تدور البياض وناس تدور السمار ، بس مو كلن يليق عليه البياض وكذلك السمار الملامح لها دور .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13989 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كانت أموره وشوهت نفسها 😣