بالصور.. كريم تسمير يحول وجه فتاة لشيكولاته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تحول وجه فتاة أمريكية تٌدعى أليسيا بيتسورث، 18 عاما ، لبشرة كأنها غارقة في الشيكولاته ، بدلاً من السمار الذي كانت تأمله بسبب كريم تمسير البشرة .

حيث فشل كريم ” تان ” وهمي في صبغ بشرة أليسيا بالشكل الصحيح، فبعد أن وضعت ثلاث طبقات من كريم ” سانت موريز ” وجدت وجهها تحول بشكل مروع لأنها نامت بينما تضعه وعندما استيقظت اكتشفت الكارثة التي فعلتها.

التقطت ” أليسيا ” صورا لنفسها وشاركتها مع أصدقائها ساخرة من نفسها، وقالت إن طفلتها البالغة من العمر 17 أسبوعا صرخت في هلع عندما رأتها.