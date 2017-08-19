بالصور.. معلومات جديدة عن " مكة الروسية " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في إطار جولة في الأقاليم الروسية.

وكان للرئيس بوتين لدى وصوله إلى مدينة سيفاستوبول لقاء مع علماء وفنانين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، وجرى اللقاء في محمية ” خيرسونيس ” وهي متحف التاريخ والجغرافيا.

وأشار بوتين إلى أن هذا الموقع ينطوي على أهمية تاريخية، واقترح تحويل خيرسونيس إلى ما أسماه بـ ” مكة الروسية ” .

وأوضح أن الموقع المعروف باسم خيرسونيس نقطة انطلاق مسيرة توطيد الدولة الروسية الموحدة.

ومن الفعاليات المصيرية المنطلقة من هذا المكان إعلان اعتناق روسيا دين التوحيد (المسيحي).