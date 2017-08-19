منشور فيس بوك يتسبب في فسخ خطوبة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكتشفت فتاة مصرية ، خيانة خطيبها ، بسبب منشور عبر موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك ، عقب أن نشرته فتاة كانت تركب في نفس الحافلة التي يتواجد فيها الشاب ، وسمعت حوار بينه وبين فتاة أخرى تجلس إلى جانبه .

وما كان من الفتاة إلا أن أخرجت هاتفها وكتبت منشورا على ” فيس بوك ” ، وجهت فيه نداء إلى خطيبة الشاب، محذرة إياها من أنه يخطط للتخلص منها مع الفتاة التي تجلس إلى جانبه.

وتداول مستخدمو الموقع في مصر المنشور على نطاق واسع جدا، لينتهي بين يدي ” آية ” التي قارنت مواصفات خطيبها بذلك الذي حذرتها منه الفتاة وتقرر إنهاء الخطوبة.

وفي التفاصيل، فقد كتبت آية على صفحتها أنها قررت فسخ خطوبتها، الأمر الذي دفع الشاب إلى البحث عن الفتاة التي كانت تجلس في الحافلة نفسها، من أجل تبرئة نفسه من تهمة التآمر.

وأرسل الشاب للفتاة ” حسناء ” رسالة طالبها فيها بالتعرف عليه، وكشف إذا ما كان هو الشاب أم لا، طالبا منها إنقاذه من الورطة التي أوقعته بها.

وردت بأن الشاب ليس هو الشاب المتآمر ذاته، إلا أن آية رفضت الرواية وقالت إنها غير مقتنعة بالرسالة بينهما، وأنها مدبرة لتخليصه من الورطة.