المملكة تستقبل 993 ألف حاج عبر المواني المختلفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة 992879 حاجاً ، بزيادة بلغت 182543 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 22.5 % ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 946182 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 43114 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 3583 حاجا .