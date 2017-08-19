المملكة تستقبل 993 ألف حاج عبر المواني المختلفة - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تستقبل 993 ألف حاج عبر المواني المختلفة
بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة 992879 حاجاً ، بزيادة بلغت 182543 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 22.5 % ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 946182 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 43114 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 3583 حاجا .
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