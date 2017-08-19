وفاة مراهق عقب حرمانه من الانترنت 48 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

توفي مٌراهق صيني ، أقدم والداه على إدخاله لمعسكر تأهيل ” غير قانوني ” لعلاج إدمان الإنترنت في مدينة فويانغ بمقاطعة انهوى شرق الصين ، عقب 48 ساعة فقط من دخوله .

وقالت مصادر أمنية بشرطة مقاطعة انهوى، إنه قد تم العثور على أكثر من 20 إصابة خارجية فضلا عن علامات نزيف داخلي وذلك بعد الكشف على جسد المراهق، فيما لم يحدد سبب الوفاة بعد.

وقامت الشرطة باحتجاز عدد من الموظفين إضافة إلى مدير المعسكر.

يذكر أن هذا النوع من المراكز والتي تعمل معظمها بشكل غير قانون قد أصبحت موضع جدل في الصين، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن بعض تلك المعسكرات تستخدم أساليب عنيفة مثل العقاب البدني والعلاج بالكهرباء.