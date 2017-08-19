زوار عسير مول يجربون كرسي المعاقين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أجري زوار مجمع عسير مول الليلة تجربة ” كرسي المعاقين ” ، وذلك من خلال برنامج ، جرب الكرسي ، الذي يتبناه مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير .

جاء ذلك بهدف تجسيد معاناة المعاقين من خلال برنامج يشمل بعض العقبات والصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية .

وأشاد المجربون بالفكرة التي جعلتهم يستشعرون بعضا مما يعانيه المعاق الذي قدر الله له استخدام كرسي متحرك في حياته ، كما حضرالفعالية عدد من أطفال المركز وذويهم والذين تم تكريمهم من قبل معهد تعلم للحياة (Learn 4 life) بعدد من الهدايا القيمة .