 بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة

بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة
طلال الضوي(صدى):

نشر حساب قطر مباشر، المحسوب على المعارضة القطرية، فيديو يظهر هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الدوحة الدولى.

وأوضح الحساب أن الطائرة تابعة للخطوط الإسرائيلية ” عال ” هبطت ليلة أمس الجمعة فى مطار الدوحة الدولى.

و علق بعض المعارضين الصهيونية العالمية تضمن لتميم البقاء على الكرسى وغض الطرف عن دعمه للإرهاب بل واتهام آخرين به .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 44 دقيقة

هههههة
مدري الجزيرة النابحة وش بتقول
اكيد بيبررو
ان الطيار مخمور وحبت قطر تحافظ على سلامة طاقم الطائرة سمحت بهبوطها إظطراريآ
والله يا تميموة إنك إمعة

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 43 دقيقة

مافيه شي يأكد ان هذا مطار قطري
كفااايه شعللله يا صدى
الله يهدي النفوس وياخذ تميم وابوه

[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 19 دقيقة

قطر ترحب بكل اعداء الامه .

[ عدد التعليقات: 32418 ] نشر منذ 6 دقائق

لاغرابه ,, فشيمون بيريز كان باالدوحه واستقبلوه اميرها حمد بن خليفه ، وحمد بن جاسم ,,

.. الأمير ورئيس وزرائه ، وزير الخارجيه ، وكافة الحكومه القطريه رحبوا فيه ومسكوله الكرسي ومسحوا حذيانه من بعد السفر ,, فما الغريب في هبوط الطائره الإسرائيليه الصهيونيه في مطار الدوحه ؟؟

.. لاغرابه ، فغيرها الكثير من الطائرات هبطت واقلعت من مطار الدوحه بمسؤوليها ، ولكن الفرق إن الإعلام مادرى عنها او درى وسكت ,, وهذه الرحله ( غير السعيده بإذن الله ) ، هبطت في مثل هذا الظرف .. هذه كل الحكايه ..

,, نعلم عن علاقاتهم فيما بينهم والسفير الإسرائيلي الصهيوني ، عزمي بشاره ، مستشار سمو الأمير الطرطور وهو الآمر الماهي في حكومته ,,

[ عدد التعليقات: 32418 ] نشر منذ 5 دقائق

… الآمر الناهي … ^^

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