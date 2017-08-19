بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر حساب قطر مباشر، المحسوب على المعارضة القطرية، فيديو يظهر هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الدوحة الدولى.

وأوضح الحساب أن الطائرة تابعة للخطوط الإسرائيلية ” عال ” هبطت ليلة أمس الجمعة فى مطار الدوحة الدولى.

و علق بعض المعارضين الصهيونية العالمية تضمن لتميم البقاء على الكرسى وغض الطرف عن دعمه للإرهاب بل واتهام آخرين به .