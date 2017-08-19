بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الدوحة..والمعارضة: تميم صديق الصهاينة
نشر حساب قطر مباشر، المحسوب على المعارضة القطرية، فيديو يظهر هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الدوحة الدولى.
وأوضح الحساب أن الطائرة تابعة للخطوط الإسرائيلية ” عال ” هبطت ليلة أمس الجمعة فى مطار الدوحة الدولى.
و علق بعض المعارضين الصهيونية العالمية تضمن لتميم البقاء على الكرسى وغض الطرف عن دعمه للإرهاب بل واتهام آخرين به .
#قطر_مباشر | طائرة تابعة للخطوط الإسرائيلية #عال تحط ليلة البارحة في مطار الدوحة الدولي pic.twitter.com/gxG2DGo1gR
— قطر مباشر (@qatar_now2) August 19, 2017
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههة
مدري الجزيرة النابحة وش بتقول
اكيد بيبررو
ان الطيار مخمور وحبت قطر تحافظ على سلامة طاقم الطائرة سمحت بهبوطها إظطراريآ
والله يا تميموة إنك إمعة
هييموو[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 43 دقيقة
مافيه شي يأكد ان هذا مطار قطري
كفااايه شعللله يا صدى
الله يهدي النفوس وياخذ تميم وابوه
زائر[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 19 دقيقة
قطر ترحب بكل اعداء الامه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32418 ] نشر منذ 6 دقائق
لاغرابه ,, فشيمون بيريز كان باالدوحه واستقبلوه اميرها حمد بن خليفه ، وحمد بن جاسم ,,
.. الأمير ورئيس وزرائه ، وزير الخارجيه ، وكافة الحكومه القطريه رحبوا فيه ومسكوله الكرسي ومسحوا حذيانه من بعد السفر ,, فما الغريب في هبوط الطائره الإسرائيليه الصهيونيه في مطار الدوحه ؟؟
.. لاغرابه ، فغيرها الكثير من الطائرات هبطت واقلعت من مطار الدوحه بمسؤوليها ، ولكن الفرق إن الإعلام مادرى عنها او درى وسكت ,, وهذه الرحله ( غير السعيده بإذن الله ) ، هبطت في مثل هذا الظرف .. هذه كل الحكايه ..
,, نعلم عن علاقاتهم فيما بينهم والسفير الإسرائيلي الصهيوني ، عزمي بشاره ، مستشار سمو الأمير الطرطور وهو الآمر الماهي في حكومته ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32418 ] نشر منذ 5 دقائق
… الآمر الناهي … ^^