 الفيحاء يسعى لضم حارس الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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الفيحاء يسعى لضم حارس الهلال

الفيحاء يسعى لضم حارس الهلال
الرياض(صدى):

ذكر محمد الدهش نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الفيحاء برغبة ناديه في ضم فهد الثنيان لاعب الهلال.

وقال الدهش في تصريحات اذاعية :” دمنا عرض شفهي لـ الهلال من أجل التعاقد مع فهد الثنيان، ولكن حتى الآن لم تصبح المفاوضات رسمية ”.

بينما صرح عن لقاء الفيحاء أمام الاتحاد :” الاتحاد نادي جريح بعد خسارته من الباطن أمام جمهوره، ونأمل أن نقدم مستوى مشرف في مواجهتنا معه ”.

وتابع :” النظرة الاولية لـ الفيحاء جيدة بعد المستوى الذي قدمه أمام الهلال ولكن حتى الآن لم نحقق ما نطمح له ”.


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