الفيحاء يسعى لضم حارس الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر محمد الدهش نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الفيحاء برغبة ناديه في ضم فهد الثنيان لاعب الهلال.

وقال الدهش في تصريحات اذاعية :” دمنا عرض شفهي لـ الهلال من أجل التعاقد مع فهد الثنيان، ولكن حتى الآن لم تصبح المفاوضات رسمية ”.

بينما صرح عن لقاء الفيحاء أمام الاتحاد :” الاتحاد نادي جريح بعد خسارته من الباطن أمام جمهوره، ونأمل أن نقدم مستوى مشرف في مواجهتنا معه ”.

وتابع :” النظرة الاولية لـ الفيحاء جيدة بعد المستوى الذي قدمه أمام الهلال ولكن حتى الآن لم نحقق ما نطمح له ”.