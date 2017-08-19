نصراوي يطالب برحيل المدرب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه عبدالله العجلاني عضو شرف نادي النصر رسالة لادارة النادي بسرعة التخلص من المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز والتفكير في بديله.

وقال العجلاني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :“ هاردلك للخسارة نقطتين لكن واضح جدًا أن النصر يستحق مدربًا أفضل من المدعو جوميز ”.

وأضاف :“ عوض خميس أساسي في البطولة العربية، رغم أنَّه كان موقوفًا، وبعد رفع الإيقاف استغنى عنه جوميز ”.

وختم :“ رب ضارة نافعة.. الآن إدارة النادي تستطيع وبشكل واضح تقييم العمل الفني واتّخاذ القرار المناسب ”.