نصراوي يطالب برحيل المدرب - صحيفة صدى الالكترونية

نصراوي يطالب برحيل المدرب
وجه عبدالله العجلاني عضو شرف نادي النصر رسالة لادارة النادي بسرعة التخلص من المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز والتفكير في بديله.
وقال العجلاني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :“ هاردلك للخسارة نقطتين لكن واضح جدًا أن النصر يستحق مدربًا أفضل من المدعو جوميز ”.
وأضاف :“ عوض خميس أساسي في البطولة العربية، رغم أنَّه كان موقوفًا، وبعد رفع الإيقاف استغنى عنه جوميز ”.
وختم :“ رب ضارة نافعة.. الآن إدارة النادي تستطيع وبشكل واضح تقييم العمل الفني واتّخاذ القرار المناسب ”.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح الفريق مع الاتفاق بدون هويه ومساحات كبيره صايره شوراع وسوء تنظيم من الدفاع والوسط ضايع وهجوم عقيم .. لن يستمر الفريق ضمن فرق المقدمة ان استمر على هالحال
For investment[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 57 دقيقة
يا استاذي انا اعتزلت تشجيع نادي النصر واتجهت الان للدوريات الاوروبيه
كفايه اوهام كفاااااايه النصر انتهى
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 4 دقائق
For طيب خلاض إذلف فكه
فكنا حتى من تعليقاتك ياسامج ياسنفور