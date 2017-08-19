مصرع 6 بينهم 3 أطفال في انفجار قنبلة من بقايا الحرب بفيتنام - صحيفة صدى الالكترونية

هانوي(صدى):

قتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في انفجار قنبلة من بقايا قنابل الحرب الأمريكية التي سقط في منطقة حربية على طول الساحل الجنوبي لفيتنام.

وبحسب صحيفة ” في جي بي ” الناطقة باسم الحكومة الفيتنامية ان القنبلة انفجرت يوم أمس الجمعة بعد أن اكتشفها القرويون على أراضيهم الزراعية في مقاطعة ” خان هوا “.

ولفتت الصحيفة الى أن اثنين من القرويين اصيبا في الحادثة ودمر منزل واحد على الأقل موضحة أن السبب الرئيسي للانفجار هو أن المزارعين في قرية (تا لونغ) كانوا يحاولون تقطيع قنبلة بسمك 105 ملم.

ومنذ نهاية حرب فيتنام عام 1975 لقي أكثر من 42 ألف شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 62100 آخرين بسبب القنابل التي لم تنفجر عندما أسقطتها الطائرات الأمريكية أثناء الحرب.

وتحدث معظم الانفجارات أثناء قيام المزارعين بضرب القنابل خلال أعمال الزراعة أو محاولتهم فتح معادن المتفجرات حيث تباع تلك المعادن في سوق الخردة.