بعثة الهلال تغادر الى الامارات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال لمغادرة المملكة اليوم متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعداداً للمباراة المصيرية التي سيخوضها الهلال أمام فريق العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت الإدارة الهلالية قد وفرت طائرة خاصة لنقل الفريق من المملكة إلى مدينة العين الإماراتية والعكس، وذلك لتفادي تعرض اللاعبين لأي إجهاد بسبب رحلة السفر، فضلاً عن تسهيل العودة السريعة للفريق عقب انتهاء مباراة الاثنين مباشرة.