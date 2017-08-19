الاتحاد يواجه الفيحاء.. والشباب يقابل القادسية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تختتم السبت مباريات الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين، حيث يلتقي الشباب أمام ضيفه القادسية في الرياض، في حين يحل الاتحاد ضيفاص على الفيحاء في المجمعة.

* الشباب – القادسية

يسعى الشباب لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام نادي أحد، فيما يأمل القادسية في مواصلة انطلاقته الناجحة بعد تخطي الرائد في الجولة الأولى.

ويأمل المدرب سامي الجابر في الذهاب إلى فترة التوقف وفي جعبة الشباب 3 نقاط، فيما سيعول التونسي ناصيف البياوي على محترفي القادسية في تحقيق نتيجة إيجابية قبل التوقف.

* الفيحاء والاتحاد

وفي المجمعة يحل الاتحاد ضيفاً على الفيحاء، حيث يدخل الفريقان المباراة تحت شعار “ل ا بديل عن الفوز ” واستهل الفريقان موسمها بالخسارة، حيث خسر الفيحاء أمام الهلال فيما خسر الاتحاد أمام الباطن.

ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق أول فوز في تاريخ الفريق بدوري المحترفين في أول ظهور للفيحاء على ملعبه، فيما لا يملك الاتحاد سوى الخروج بنقاط المباراة لتعويض خسارة الجولة الماضية.