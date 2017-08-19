 نائب أمين مجلس التنمية السياحية بعسير يكرم " صدى " في مهرجان " أبها أحلى " - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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نائب أمين مجلس التنمية السياحية بعسير يكرم ” صدى ” في مهرجان ” أبها أحلى “

نائب أمين مجلس التنمية السياحية بعسير يكرم ” صدى ” في مهرجان ” أبها أحلى “
إبراهيم الزهراني (صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، أُقيمت فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” والمقام بمركز الملك فهد الثقافي.

وكرم نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية ومهرجان أبها، صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، لرعايتها الإعلامية الحصرية لفعاليات المهرجان.

وتسلم محمد بن ظافر آل طحيطح مراسل الصحيفة بمنطقة عسير الدرع التكريمي المقدم.


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