نائب أمين مجلس التنمية السياحية بعسير يكرم " صدى " في مهرجان " أبها أحلى " - صحيفة صدى الالكترونية

نائب أمين مجلس التنمية السياحية بعسير يكرم ” صدى ” في مهرجان ” أبها أحلى “
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، أُقيمت فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” والمقام بمركز الملك فهد الثقافي.
وكرم نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية ومهرجان أبها، صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، لرعايتها الإعلامية الحصرية لفعاليات المهرجان.
وتسلم محمد بن ظافر آل طحيطح مراسل الصحيفة بمنطقة عسير الدرع التكريمي المقدم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 11 دقيقة
تستاهل التكريم