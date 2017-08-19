⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. الترجي 10: الإتفاق الشرقي ثابت وفوز عريض يؤهل القمة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حجز فريق القمة مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير وذلك بفوزه العريض على المملكة من أبها الذي غادر البطولة برفقة الجزائر من الدرب، وحصل على نجومية المباراة عبدالرحمن نخيفي موسيقار القمة .

وفي القمة الكروية الأخرى تمكن الإتفاق الشرقي من المحافظة على صدارته في مباراة مثيرة أمام منافسه حجلاء إنتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وتألق خلالها أكبر لاعبي البطولة قائد حجلاء عبدالله النبيهي .

وتجمع سهرة اليوم الكروية عند الـ 8.30م بتعليق ” عندليب محايل ” مريع الحارثي بين فريقي ترجي أبها مستضيف البطولة والرياض ويطمح الفريقان إلى خطف النقاط والتأهل وإقصاء المنافس من البطولة ، يلعب الترجي من اجل الفوز ولا غيره فيما يدخل الرياض هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل للتحليق إلى دور الثمانية ومرافقة تعاون أبها عن هذه المجموعة .