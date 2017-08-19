 وصول الحجاج المغاربة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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وصول الحجاج المغاربة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

حجاج ولا فرقه موسيقية

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي اناشيد بدون موسيقى يرددونها في المناسبات شيء للزواج وشيء للحج وشيء لرمضان وشيء للاعياد .

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 1 ساعة

اهلآ فرقة حسب الله
تروني مسجل بتطبيق كريم توصيلة جولة استقبال مرحبآ بكم

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