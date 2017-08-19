 لويس فونسي : غنائي في مصر مفاجأة لي وعشقتها كثيراً - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. لويس فونسي : غنائي في مصر مفاجأة لي وعشقتها كثيراً

لويس فونسي : غنائي في مصر مفاجأة لي وعشقتها كثيراً

لويس فونسي : غنائي في مصر مفاجأة لي وعشقتها كثيراً
نورة الشهري(صدى):

قال لويس فونسي مغني وممثل وصاحب الأغنية الشهيرة ” Despacito ” والتي غناها في يناير 2017 أنه من أسعد الأخبار التي سمعها أثناء فحصة الجدول الموسيقي وهو وجود دعوتي في الغناء والتي لم أصدق وقتها أن المصريين ، يريدون سماع صوتي وكان بالنسبة لي حدث غبر عادي .

وحققت الأغنية اللاتينية الشهيرة للثنائي البورتوريكي الشهير لويس فونسي وداداي يانكي- نجاحًا عالميًا كبيرًا، وشهرة دخلت قلب كل الناس في جميع البلدان، خلال الـ 7 أشهر الماضية، حيث اعتبرها الجمهور من أكثر الأغاني الإسبانية شهرة ونجاحا في العالم .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *