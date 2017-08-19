بالفيديو.. مايا دياب تتعرض لموقف مُحرج على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد تعرض الفنانة مايا دياب لموقف غريب أثناء غنائها على المسرح بعدما تحرشت فتاة من الحضور بها وتعمدت لمس ساقها، بشكل غير لائق، تفاعلت معه دياب بالابتعاد عنها.

وكانت قد أحيت النجمة اللبنانية حفلا غنائيا حاشدا بمشاركة مواطنها النجم فارس كرم في منطقة بحمدون اللبنانية، ارتدت خلاله فستانا مشقوقا كشف أعلى ساقها، وعقد ماسي زينت به رقبتها.