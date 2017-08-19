طائرة لكل راكب.. الخطوط القطرية نهاية مذلة " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى رحلات الخطوط القطرية، وتظهر الطائرة فارغة تماما من الركاب.

ونشر راكب أجنبي مقطع لرحلته على الخطوط القطرية، وظهر بالفيديو الطائرة فارغة، حيث كان هو الراكب الوحدي على متن الطائرة.

يذكر أن الخطوط القطرية تعاني بشدة بعد قرار المقاطعة التي اتخذته الدول الأربع.

تجد شركة الخطوط الجوية القطرية صعوبات متنامية بعد المقاطعة في المحافظة على معدلات إشغال مقبولة على متن طائراتها، الأمر الذي يضطرها إلى إلغاء عشرات الرحلات، وفق وكالة ” بلومبرغ “.

وقالت ” بلومبرغ ” ، إنها خاتمة مذلة ونهاية مأساوية لشركة طيران كانت تبدو حتى وقت قريب واعدة، ولا يمكن التصدي لها.

وتمخضت القطيعة عن منع الشركة من دخول المجال الجوي للدول الأربع مطلع يونيو، بسبب تورط الحكومة القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، وقد اضطرت الخطوط القطرية إلى إلغاء 125 رحلة يومية، وحولت مسارات جوية أخرى ورحلات إلى مناطق أخرى في المنطقة، وهذا يعني زيادة في تكلفة الوقود والأعباء التشغيلية، حيث باتت الرحلة من الخرطوم إلى الدوحة، على سبيل المثال، تستغرق الآن ست ساعات، أي ضعف الوقت الذي كانت تستغرقه الرحلات قبل بدء المقاطعة وإغلاق الأجواء العربية في الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أمام الناقلات القطرية.