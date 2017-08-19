تفاصيل القبض على شقيقين في تنظيم إرهابي بعد مطاردة مثيرة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

طوقت الجهات الأمنية أحد المنازل بأحد أحياء محافظة الطائف، أختبأ به شقيقان مُشتبه بهما في الانتماء لتنظيم إرهابي، بعد أن تبادلا إطلاق النار مع رجال الأمن، وانتهت الحالة بتسليم نفسيهما للأمن الذي تسلم المنزل، وأخضعه للتفتيش.

حيث ورد بلاغاً مساء أمس الجمعة لعمليات الأمن الموحدة من أحد الآباء أفاد أن اثنين من أبنائه أحدهما في الأربعينيات من العمر، والثاني في العشرينيات، حولا المنزل مكاناً للرماية بفعل الأسلحة التي يمتلكانها، وأنهما من المُشتبه بهما لتنظيم إرهابي.

وداهمت دوريات الأمن المنزل، وتم تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن دون أن يُصب أحد وبعد ساعتين ونصف تقريباً من التطويق وتضييق الخناق عليهما سلما نفسيهما.

وتم ضبط أجهزة لاب توب بالمنزل مع بعض الأسلحة النارية وعدد من الطلقات، فيما يجري استيقافهما لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم .