كندا تطلب تشديد الإجراءات الأمنية على رحلات مصر للطيران - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات الكندية طلبت اليوم السبت تشديد الإجراءات الأمنية على الرحلات المتجهة إليها، مشيرا إلى أن رحلة مصر للطيران إلى تورنتو تأخرت ساعتين لتفتيش حقائب عدد من ركاب الترانزيت .

وقالت المصادر : تلقت سلطات مطار القاهرة إخطارا من السلطات الكندية بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الركاب والحقائب القادمين على الرحلات المتجهة إليها خاصة الركاب وحقائب الترانزيت لذلك قامت شركة مصر للطيران بتفتيش الركاب والحقائب الخاصة بالركاب الترانزيت القادمين من عدة دول عبر مطار القاهرة وتسببت تلك الإجراءات فى تأخير إقلاع رحلتها رقم 995 والمتجهة إلى تورنتو حوالى ساعتين .