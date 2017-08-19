 نجوم الفن في العرض الجديد لمصمم الأزياء العالمي محمود غالي - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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نجوم الفن في العرض الجديد لمصمم الأزياء العالمي محمود غالي

نجوم الفن في العرض الجديد لمصمم الأزياء العالمي محمود غالي
نورة الشهري(صدى):

تستعد ادارة كرنفال دى لامود ، لإقامة حدث صيفي مٌختلف ، بالساحل الشمالي مارينا 5 ، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه الكرنفال في دورته الأولى بإبريل الماضي ، وأٌقيم به أكثر من 11 عرض مع مٌصممين من مختلف الدول العربية على مدار يومين .

وأكدت إدارة الكرنفال ، أنه سيكون برئاسة حنان حسين ، ورئيس لجان التنظيم وليد التلبانى ، وسيتم به عروض نهارية واطلالات مختلفة للمصممين ، مع حفل غنائي وتكريم باقة من النجوم الشباب ، كما سيتم اعلان اسماء المصممين الذين اثبتوا تواجدهم على ساحه الموضة مؤخرا.

ومن جانبه قال مصمم الأزياء العالمي محمود غالى ، انه سعيد جدا بنجاح الكرنفال فى دورته الاولى وانه سيدعم المصممين الجدد ومن مشاهدته لعروض كرنفال دى لامود اكد على الابهار والتميز فى التصاميم بالموسم الاول .

 

 

 

 


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