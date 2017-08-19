إصابة 3 أشخاص في انفجار بأحد المسارحة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار أنبوبة غاز بمطبح أحد المنازل، في محافظة أحد المسارحة بجازان.

وقال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان إنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ عن انفجار أسطوانة بأحد المنازل بمحافظة أحد المسارحة وعند وصول الفرق اتضح وقوع وميض لحظي بمطبخ منزل شعبي مساحة(5/4)م وصاله منفصل عن باقي الغرف ، مما ادى الى انهيار سقف المطبخ وأحد جدرانه وتم رفع أنقاض المبنى واستخراج بقية أسطوانات الغاز.

وأوضح آل صمغان بأنه نتج عن الحادث إصابة (3) أشخاص نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.