العمل تدعم الجمعيات الخيرية في عسير بـ397 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تلقت 83 جمعية خيرية بمنطقة عسير دعماً مالياً تجاوز 397 مليون ريال خلال العام الماضي 2016 من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير علي آل حسن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الجمعيات المنتشرة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة حظيت بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ 75902182 ريالا، فيما تلقت الجمعيات 258489313 ريالا دعما نقديا من جهات مختلفة، و63110515 ريالاً دعما عينيا، مشيراً إلى أن إيرادات الجمعيات من الدعم المالي والعيني ومصروفاتها بلغ 399617339 ريالا، في حين بلغت مصروفات الجمعيات على المستفيدين والبرامج والأنشطة 371737678 ريالاً، استفاد منها135525، منهم 63519 رجلا، و45347 امرأة، و21858 يتيما.

وكشف آل حسن إلى وجود 75 لجنة تنمية اجتماعية، و30 جمعية تحفيظ، و45 مكتبا تعاونيا، و232 جهة تطوعية، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الجمعيات الخيرية بأجر بلغ 871 موظفا، و 2003 متطوعين، فيما وصل عدد البرامج والأنشطة في الجمعيات 1054 برنامجا ونشاطا، منها 48 ورشة عمل.

وأضاف أن الجمعيات قدمت 1272ساعة تدريبية استفاد منها 8474 متدربا، كما قامت بتأهيل 1400 من قيادات الهيئات المحلية غير الربحية بكفاءة وفاعلية من خلال إقامة سلسة من البرامج التدريبية النوعية المبنية على دراسة الاحتياجات في الواقع العملي، مشيراً إلى أن عدد المبادرات التطوعية سجلت 181مبادرة، في حين بلغت الزيارات الميدانية 77 زيارة، كما عقدت 65 اجتماعاً، وقدمت 103 استشارات متنوعة.