12 ورقة عمل تبحث تطوير بيئة السجون في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يرأس مدير عام السجون اللواء ” إبراهيم بن محمد الحمزي ” إجتماع مديري سجون المناطق لعام ١٤٣٨ هجرية يومي الأحد والاثنين الموافق ٢٨-٢٩ /١٤٣٨/١١ هـ .

وقد أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأن هذا الإجتماع حظي بموافقة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على إنعقاده، ويهدف إلى مناقشة ما تم من إجراءات عملية حيال متابعة تنفيذ توصيات الإجتماع السابق للعام المنصرم ١٤٣٧ هجرية؛ والتي كان من أهمها :

– إعتماد مقاييس الفاعلية والكفاءة والأثر العائد من التدريب كمعايير لتقييم البرامج التدريبية في المديرية العامة للسجون.

– إعتماد أنظمة المعايير والتقييم العلمية لتخطيط الموارد البشرية في السجون وفق برنامج التحول الوطني٢٠٢٠م ، وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

– العمل على تأسيس معيار لتصنيف النزلاء والفصل بينهم والإستفادة من الأساليب والمعايير والتجارب الدولية في هذا الشأن.

– دراسة أهم أساليب ووسائل الإستثمار في المديرية العامة للسجون والإستفادة من بيوت الخبرة.

– تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع الإعلام لتعزيز الصورة الذهنية للمديرية العامة للسجون عبر وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح رؤيتها ورسالتها وجهودها الإصلاحية للمجتمع عن طريق تلك الوسائل.

كما بين الدكتور بن نحيت بأن الإجتماع المزمع عقده بإذن الله بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة،سوف يناقش ١٢ ورقة علمية مختلفة، تحت شعار ” جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء”، وأن هذا الاجتماع يهدف بشكل أساس إلى الاستمرار في تطوير البيئة داخل السجون والإصلاحيات، بما من شأنه ضمان تقديم الخدمات التأهيلية والإصلاحية المعيارية للنزلاء والنزيلات وكذلك للعاملين فيها، وقال أن محاور الإجتماع تتوزع بين الجانب الإصلاحي ، والإداري، والأمني، والتقني، والهندسي .

من جانبه ذكر مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك بن غازي العتيبي، أن اجتماع هذا العام الذي سيكون على مدى يومين متتاليين، يتضمن عدة بحوث تسعى للمساهمة في رفع أداء منسوبي السجون والإصلاحيات وزيادة كفائتهم ورفع مستوى الفعالية التنظيمية، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب عدة بحوث في مجال الخدمات المساندة وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء والنزيلات ،وتنمية ثقافة الأخلاقيات المهنية في السجون،وإسهامات بيئة العمل في تحقيق الرضا الوظيفي، والدور الميداني للقائد الأمني في إدارة الأزمات في السجون،والشراكة التقنية مع الجهات الحكومية وأثرها على العمل بالسجون،وأهمية تحقيق الأمن البيئي داخل السجون، وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال الخدمات اللوجستية المقدمة في السجون والإصلاحيات كصالات الزوار والمراجعين وقياس رضا المستفيد، مبيناً أنه سيرعى مدير عام السجون بإذن الله في ختام فعاليات الاجتماع حفل تخرج الدورات التخصصية بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة ،وبحضور مديري سجون المناطق ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات العامة بالمديرية.