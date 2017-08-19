اعتماد الزي الرسمي الجديد لمنسوبي العمليات الأمنية الموحدة في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتمد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة ” 911 ” بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي الغامدي، الزي الرسمي الجديد لمنسوبي المركز، وذلك من وزارة الداخلية وقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء عبدالرحمن الصالح.

وقال إنه سيتم تطبيق الزي الجديد على كل الضباط والأفراد باختلاف رتبهم ومواقعهم في المركز.

وأوضح أن الزي الجديد يتميز بمطابقته أفضل معايير الخامات العالمية في اختيار الزي العسكري، ومناسبته طبيعة الأجواء في المملكة، وقدرته على الاحتفاظ باللون.

وأضاف أن الزي الجديد يحمل اللون الأسود والرمادي، والشارات العسكرية البيضاء، وشارة المركز الوطني للعمليات الأمنية باللون الأخضر.