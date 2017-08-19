اكتشاف فساد إداري وتعيين وافدين على وظائف رسمية بأمانة المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

اكتشاف فساد إداري وتعيين وافدين على وظائف رسمية بأمانة المدينة
تلقت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” بلاغاً من أحد قياديي أمانة المدينة المنورة يفيد بوجود فساد إداري ومخالفات نظامية وتعيين وافدين على وظائف رسمية، والتعاقد مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود مشاريع بالأمانة.
وأوضحت المصادر، إن نزاهة تحقق فيما جاء بالبلاغ من قضايا فساد إداري ومخالفات إدارية تورط فيها، وتغاضى عنها، عدد من القيادات المرتبطة تنظيمياً وإدارياً بأمين المدينة المنورة، الأمر الذي يعد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية، وفقاً لـ ” عكاظ “.
وأشارت إلى أنه قد سبق التحقيق مع عدد من قيادات أمانة المدينة المنورة؛ لمخالفتهم إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة ” مركز معاملة ” ، وذلك من خلال التعاقد المباشر، الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التقنية بقيمة 10 ملايين ریال، ورفضت وزارة المالية إجازته، مؤكدة أنه لا يحق التعاقد مع أي شركة بطريقة الاتفاق المباشر، وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 58 دقيقة
ياعمي تعالو بلدية ابوعريش وضمد تشبعون فساد
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 52 دقيقة
لو يعلم الفاسد ماهي عقوبتة ماسرق ونهب
لاكن قوانين حب الخشوم وتكفى جعلت الفاسد يتمادى
والناوي يكثر التفكير
والمواطن ضحية حانا ومانا
يجب سن قوانين واضحة للكل من سرق واختلس لو ريال عقوبتة عشر سنين فما فوق حسب الزرفة
والله والله الكل بيمشي ادب حينها
لآن إكتشافة سيجعل المواطن الغلبان حريص على تنفيذ العقوبة بة كائنآ من كان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 29 دقيقة
يجب غربلة أمانة المدينة المنورة
سمعنا عن فساد منتشر في كل المجالات
والاقسام حسبنا الله على كل فاسد
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 25 دقيقة
والخافي اعظم
صداوي[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 18 دقيقة
نزاهه قفلوها احسن